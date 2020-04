Furto, ricettazione e incauto acquisto di biciclette: tre denunce

I Carabinieri della Stazione di Montevarchi hanno concluso le indagini condotte su tre soggetti, ritenuti responsabili di una compravendita illecita di bicilette. Sotto l’occhio dei militari sono finiti un disoccupato 59enne di origine algerina con precedenti di polizia, indagato per il furto di una bicicletta, per l’acquisto di due biciclette rubate da un italiano di 48 anni, anch’egli disoccupato e con precedenti, per la rivendita delle tre biciclette ad un commerciante egiziano.

Dalle indagini dei Carabinieri è emerso che l’algerino aveva rubato, lo scorso mese di gennaio, una bicicletta parcheggiata all’esterno di un noto supermercato del comune montevarchino e, dopo aver commesso il furto, aveva incontrava il suo conoscente italiano ricevendo le altre due biciclette, anche queste oggetto di furto avvenuto pochi giorni prima. Avvenuta questa illecita cessione di beni, il malfattore algerino si recava dal commerciante egiziano suo acquirente per vedergli tutte e tre le biciclette.

Il rivenditore egiziano è stato perciò denunciato per incauto acquisto, l’algerino per il furto di una bici e per ricettazione, mentre l’italiano dovrà rispondere del furto e della ricettazione delle altre due bici. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia del furto della prima bicicletta da parte della proprietaria. Le biciclette sono state prima sequestrate e poi tutte restituite ai legittimi proprietari.