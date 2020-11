CASTIGLION FIORENTINO – All’indomani del nuovo DPCM, che prevede la chiusura delle biblioteche, riprende l’attività di “Gambe ai Libri!”. Parte domani il servizio messo a disposizione dall’amministrazione comunale per tutti coloro i quali vorranno leggere un libro della Biblioteca comunale.

Basta prenotare il libro preferito e questo verrà recapitato al proprio domicilio. Dopo la spesa, quindi, viene dato il “cibo” alla mente. È possibile prenotare il libro telefonando allo 0575 65 94 57 o mandare una e-mail all’indirizzo [email protected] .

Il servizio sarà attivo nei giorni tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13. “La cultura, anche in questi particolari momenti, non si ferma. Anzi, invitiamo la popolazione ad sfruttare questo periodo per prendere in prestito i libri della biblioteca che per altro, nei scorsi mesi abbiamo anche riassortito” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.