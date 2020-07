Gamurrini su Fb: “scelta sofferta, adesso tanti mi scrivono che non voteranno”

“Ho passato la notte a leggere e rispondere a messaggi meravigliosi, li sto contando e li ho letti attentamente, sono a 653 e non ho finito…

Con calma risponderò a tutti – il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha affidato a Facebook una lunga riflessione dopo la conferenza stampa di ieri in cui ha annunciato la decisione di non ricandidarsi.

Ho letto tante calorose attestazioni di stima, tanti che mi dicono che non andranno alle urne, tanti altri che sarebbero tornati dopo anni di astensionismo e che non voteranno perché non ci saremo né io né Marcello (anche ieri durante il prelievo al San Donato mi avete detto le stesse cose…)

Mi dispiace, è stata una decisione sofferta al punto che ieri non riuscivo a parlare e ho detto un decimo delle cose che avrei voluto dire.

Ma ora ho bisogno di recuperare energie e serenità. Fino al 20 settembre però continuerò a capo basso mantenendo l’impegno preso.

Fate ciò che vi dice il cuore, io ho fatto così nella speranza che sia solo un ARRIVEDERCI

E in tutto questo c’è anche un po’ di Thomas….❤️❤️❤️

__________

Fra i tanti messaggi la mia amica Alessia Giulicchi mi ha inviato questa bella poesia

__________

Il cavaliere dell’eterna gioventù

segui, verso la cinquantina,

la legge che batteva nel suo cuore.

Partì un bel mattino di luglio

per conquistare, il bello, il vero, il giusto.

Davanti a lui c’era il mondo

con i suoi giganti assurdi e abbietti

sotto di lui Ronzinante

triste ed eroico.

Lo so quando si è presi da questa passione

e il cuore ha un peso rispettabile

non c’è niente da fare, Don Chisciotte,

niente da fare

è necessario battersi

contro i mulini a vento.

Hai ragione tu, Dulcinea

é la donna più bella del mondo

certo

bisognava gridarlo in faccia

ai bottegai

certo

dovevano buttartisi addosso

e coprirti di botte

ma tu sei il cavaliere invincibile degli assetati

tu continuerai a vivere come una fiamma

nel tuo pesante guscio di ferro

e Dulcinea

sarà ogni giorno più bella.

Nazim Hikmet

#amoarezzo”