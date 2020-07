Montevarchi Estate 2020, per la rassegna “giovedì in piazza” spettacolo di magia con Matteo & Irene dal titolo “Quando l’illusione diventa realtà”

Si concludono giovedì 30 luglio gli spettacoli in piazza Varchi, all’interno della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. L’evento di questa sera fa parte della Rassegna “giovedì in piazza” con lo spettacolo di magia “Quando l’illusione diventa realtà” con l’esibizione del mago Matteo accompagnato dalla collaboratrice Irene. Un evento in collaborazione con l’Associazione Centro Commerciale Naturale Vie di Montevarchi. Per l’occasione i negozi di via Roma saranno aperti nel dopocena, così come il museo del cassero per la Scultura.

Direttamente dal noto programma di Rai 1 “I Soliti Ignoti” condotto dal grande Amadeus, saranno a Montevarchi, alle ore 21.15 in piazza Varchi, per uno spettacolo fantastico, dalla micro magia alla magia comica fino alle grandi illusioni il Magico Matteo con le sue macchine speciali e con l’aiuto della bellissima Irene. Uno spettacolo per grandi e piccoli che vi farà divertire e sognare. speciali e

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– presso il sito di eventibrite al link: https://quelleserealcinema.eventibrite.it