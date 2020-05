Gel igienizzante creato tra i banchi di scuola in dono ai cittadini

Sabato 30 Maggio la Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi ha presentato il gel igienizzante realizzato in collaborazione con l’istituto Isis Valdarno. Alla presenza del presidente Giovanni Basetti, del Dirigente Scolastico Lorenzo Pierazzi e di alcuni volontari, il Sindaco Ermini, chimico anche lui, ha ringraziato per il prezioso aiuto sempre offerto ai Castiglionesi da parte dell’associazione che si manifesta anche oggi con questa utile donazione per venire incontro alla emergenza sanitaria.

Da mercoledì 3 Giugno i volontari della Pubblica Assistenza cominceranno a distribuire a tutte le famiglie Castiglionesi il gel sanificante realizzato proprio dagli insegnanti di chimica dell’istituto di San Giovanni seguendo le linee guida dell’OMS.

L’occasione è stata creata proprio dal Castiglionese Andrea Magrini, volontario anche lui della Pubblica Assistenza e insegnante di chimica presso la bella realtà scolastica Valdarnese. Grazie ai docenti del dipartimento di chimica dell’Isis Valdarno e al prof. Stefano Batelli, responsabile dell’ufficio tecnico che ha reperito il materiale, è stato prodotto il gel sanificante e quando la scuola tornerà alla normalità saranno gli stessi studenti che continueranno nel progetto.

Bella realtà di multiformazione quella di questo istituto del Valdarno che offre prospettive lavorative per le giovani generazioni nelle più importanti aziende presenti sul territorio.

Da sempre Castiglion Fibocchi crocevia tra Aretino e Valdarno potrebbe aprire le sue porte verso la vallata e iniziare dei contatti con quelle realtà scolastiche. Sono queste le occasioni di incontro- spiega l’Assessore all’istruzione Rachele Bruschi presente all’incontro-che creano contatti ed opportunità non solo per il momento difficile che stiamo vivendo, ma con progetti e collaborazioni che guardano lontano.”