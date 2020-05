Lucignano: tecnici Nuove Acque al lavoro giovedì 4 giugno

I tecnici di Nuove Acque hanno programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Lucignano giovedì 4 giugno.

Dalle 9.00 alle 13.00 sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione idrica nelle seguenti località: Ancano, Cava, Fossatone, Metressa, Poschini, Sant’Agata, Fonte Pizzi, Scerpella, Tozzo, Pod. Cavadenti, via dei Procacci, via dell’Ancano, via Procacci – Cantine Capanne, via San Pietro, Cane Nero, Savinanza, San Savino, Paganoro.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee uscite di acqua torbida, che potranno protrarsi anche nella giornata successiva.