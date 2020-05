Ghinelli: “albergo Covid? Decisione presa sopra alla mia testa”. Al lavoro per estate dei bambini e su scuole

Notizie positive sul fronte nuovi contagi ma l’appello del sindaco Ghinelli resta quello di mantenere alta l’attenzione.

Sull’albergo Covid allo Sport College ha commentato: “la decisione è stata presa dalla Asl senza il mio coinvolgimento. Ritengo non ci siano rischi se la scelta è ricaduta su quella struttura e comunque lo ribadisco, non si tratta di un lazzaretto. Mi informerò in merito”.

Inoltre, ha anche precisato che l’amministrazione è al lavoro per attività estive da dedicare ai bambini e ai ragazzi. Le scuole sono state tutte sanificate ed è in corso la perimetrazione degli edifici dato che alla riapertura, considerate le misure di distanziamento, serviranno spazi più ampi.