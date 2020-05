Via ai lavori di completamento della fibra ottica ad Anghiari, possibili disservizi. Ecco gli interventi programmati.

La società Open Fiber – del gruppo Enel, in seguito alla richiesta formalizzata dal Sindaco di Anghiari Alessandro Polcri riguardo all’attivazione della fibra in tutto il territorio, provvederà alla realizzazione di lavori necessari di completamento che comporteranno una momentanea interruzione dell’elettricità e possibili disservizi. L’obiettivo è quello di potenziare al massimo la connessione in modo da garantire velocità di connessione in tutto il territorio.

Le interruzioni di fornitura elettrica riguarderanno le località/civici elencate:

•MERCOLEDI ‪06/05 ore ‪13:30 – 15.30 loc. Ponte alla Piera (circa 30 clienti)

•GIOVEDI ‪07/05 ore ‪09:30 – 11:30 Anghiari Via Nova (circa 80 clienti)

•VENERDI ‪08/05 ore ‪09:00 – 11:30 Loc. S.Leo (circa 100 clienti)

•LUNEDI ‪11/05 ore ‪09:00 – 11:00 Loc Catigliano (circa 30 clienti)

•MERCOLEDI ‪13/05 ore ‪09:00 – 13:00 Loc. Scoiano, loc. Palazzo Catigliano, loc. Casanova, loc. Villalta, loc. Gnaccarino, loc Tortigliano (circa 70 clienti)

•MERCOLEDI ‪13/05 ore ‪13:30 – 15:30 Loc Catigliano (circa 30 clienti)

•LUNEDI ‪18/05 ore ‪08:30 – 10:30 loc. S.Lorenzo zona artigianale (3 clienti)

•LUNEDI ‪18/05 ore ‪10:30 – 12:30 loc. S.lorenzo (circa 25 clienti)

•LUNEDI ‪18/05 ore ‪14:00 – 16:00 loc. Casa Isabella (5 clienti)

•GIOVEDI ‪21/05 ore ‪09:00 – 13:00 loc. Molino d’agnolo, loc. San Martino, loc.Merendello, loc. Pontenero, loc. Cafaggio, loc. Valle, loc. Toppole, loc. Monterbone, loc. Scoiano, loc. Palazzo Catigliano, loc. Casanova, loc. Villalta, loc. Gnaccarino, loc Tortigliano (circa 190 clienti)

•VENERDI ‪22/05 ore ‪09:30 – 11:00 loc. S.Lorenzo zona artigianale (3 clienti)

•VENERDI ‪22/05 ore ‪11:00 – 12:30 loc. S.lorenzo (circa 25 clienti)

•VENERDI ‪22/05 ore ‪14:00 – 16:00 loc. Casa Isabella (5 clienti)

•MERCOLEDI ‪27/05 ore ‪09:00 – 13:00 Loc. Scoiano, loc. Palazzo Catigliano, loc. Casanova, loc. Villalta, loc. Gnaccarino, loc Tortigliano, loc. Catigliano (circa 100 clienti)