Ghinelli: “controllate 72 persone, elevate 3 sanzioni. Chiusa un’attività artigianale. Stop ai cantieri stradali”. Guasconi: “le aziende con attività sospese vanno aiutate a sopravvivere e a ripartire”

“Sono stati effettuati 72 controlli ed elevate 3 sanzioni. Chiusa un’attività artigianale. L’attività di controllo del drone si coniuga con quella a terra degli agenti della Polizia Municipale”, questi i dati forniti oggi dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che ha tenuto la quotidiana conferenza stampa via social per fare il punto sulla situazione Coronavirus.

Il sindaco ha anche precisato che i cantieri stradali verranno chiusi: “non sono essenziali, quindi con il prefetto e il segretario generale del Comune abbiamo preso questa direzione”.

In collegamento anche il presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi: “registriamo anche noi il dramma del momento e stiamo cercando di capire le misure che potranno essere applicate. Infatti, le prime misure di moratoria e liquidità individuate dal Governo dovranno essere ulteriormente arricchite. Le aziende che cessano l’attività hanno comunque delle perdite. Dobbiamo cercare di aiutarle a fargli superare con i minori danni possibili questo periodo, che non sappiamo quanto durerà. Per poterne garantire la sopravvivenza, ma essere anche in grado di ripartire, questo è il nostro auspicio”.

Guasconi ha dato indicazioni precise in merito al decreto, come fornito in una specifica nota stampa dalla stessa camera di commercio.

ECCO LE IMPRESE PRODUTTIVE E COMMERCIALI CHE POSSONO PROSEGUIRE L’ATTIVITA’