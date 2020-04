Ghinelli: “il futuro è nelle nostre mani”. Dal 4 maggio riaprono anche i cimiteri

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nella consueta conferenza stampa sulla situazione Coronavirus ha ripetuto come il futuro sia nelle nostre mani per la Fase2. Lo scopo infatti è quello di non far ripartire i contagi.

“Le notizie per noi sono buone, ma non dobbiamo scordare che il virus ancora è in giro. C’è anche il problema degli asintomatici”.



120 le persone controllate oggi dalla Pm e due le sanzioni elevate. “Molta gente ed auto in giro, 15 le sanzioni per violazioni al codice della strada” ha aggiunto.

“Se Riapertura totale ovvero un nuovo blocco dopo il 4 maggio dipenderanno dai dati epidemiologici, come ha detto Conte, diventa essenziale il controllo epidemiologico, sia con i comportamenti ma anche con il rilevo tempestivo dei contagi. Quindi mi adopererò affinché l’azienda sia ancora più efficiente di quanto fatto fino ad ora. Da qui in avanti questo sistema deve migliorare, perché da questo dipende il nostro futuro” ha insistito.

Ghinelli ha anche comunicato che si potranno tenere accesi i riscaldamenti fino al primo maggio. E che dal 4 riapriranno anche i cimiteri.

Il sindaco in merito al nuovo DPCM ha espresso preoccupazione soprattutto per il turismo, dato che il manifatturiero, settore portante per l’Aretino, ripartita’ dal 4 maggio. E sui parchi ha prospettato la possibilità di riaprirli.