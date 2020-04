Taxi disponibili e sicuri ad Arezzo. Cappetti: “tutti negativi al test sierologico, auto sanificate e dotate di divisori”

Taxi disponibili e sicuri ad Arezzo. Continua il servizio spesa a domicilio.

Cappetti Cooperativa taxi: “Tutti negativi al test sierologico, auto sanificate e dotate di divisori”

Taxi disponibili e sicuri ad Arezzo per ogni necessità. “Non abbiamo mai interrotto il servizio – spiegano il presidente della Cooperativa Taxi Andrea Cappetti e il Presidente di Confartigianato Taxi Alessandro Tani – e siamo a disposizione di chiunque abbia bisogno di noi. In questo periodo abbiamo contribuito al rispetto delle misure contro la diffusione di coronavirus e continuiamo a fare le consegne a domicilio della spesa con una tariffa scontata e conveniente in tutto il territorio comunale. Ma vogliamo anche rassicurare che siamo già pronti per la fase due, quella della riapertura graduale di spostamenti e attività varie.”

“In particolare – precisa il vice presidente Pietro Fazzuoli – tutti i nostri conducenti di taxi aretini hanno fatto tutti il test sierologico e sono risultati tutti negativi. Hanno messo i divisori nelle auto fra i posti anteriori e posteriori e provvedono quotidianamente ad effettuare la sanificazione con prodotti specifici. Naturalmente tutti usano guanti e mascherine. Dunque in caso di necessità basta chiamare la centrale al numero 0575/382626 e arriverà in tempi rapidissimi un taxi supersicuro per ogni spostamento.