Ghinelli: “mercato, un lato di via Giotto verrà liberato dai banchi per garantire maggior sicurezza. Trasloco in via Sanzio”

“Un caso di Coronavirus oggi ad Arezzo. 144 le persone controllate dalla Polizia Municipale, che hanno presentato 136 autocertificazioni. Sono state elevate 11 sanzioni. Dall’inizio dei controlli, invece, sono state in totale 141 le sanzioni per violazione al Decreto. Non sono poi così poche, anche se lo sembrano rispetto a 100mila abitanti.

Sono state fatte verifiche anche al mercato del Giotto, ci sono stato anche io personalmente: di persone ce ne erano, ma il loro comportamento è stato assolutamente corretto. Non c’è stato affollamento, ma presenza significativa.

Con la Pm abbiamo pensato di spostare i banchi di fiori da viale Giotto, che almeno rimane completamente libero su un lato, in via Raffaello Sanzio. Questo per garantire ancor di più il rispetto delle distanze di sicurezza” questo il punto fatto dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli nella quotidiana conferenza stampa via Facebook sulla situazione Coronavirus.

Ed ha concluso: “poi, comunque, da domani se riuscirò a firmare stasera l’ordinanza non si potrà uscire di casa, e comunque per comprovate necessità, senza mascherina. Oggi abbiamo finito la consegna. L’obbligo scatterà quando le avranno tutti. Ho saputo che in via Beato Angelico le hanno rubate, una cosa è certa, se ce li troviamo non gli fa freddo. Significa togliere un diritto a un cittadino, ma anche esporre al rischio ed esporci gli altri”.