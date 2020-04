Vertical Home “Live”, i ragazzi della Trail Running Project ASD di Castiglion Fiorentino vi aspettano lunedì mattina in diretta Facebook

In questo periodo di “Isolamento Sociale” a causa dell’emergenza sanitaria dove è vietato allontanarsi dalla propria abitazione per futili motivi, i ragazzi della Trail Running Project ASD di Castiglion Fiorentino hanno ideato, prendendo spunto dalle tante “sfide” che oramai spopolano sul web, una gara (non competitiva) di Vertical Home che consiste nel salire e scendere i gradini nella propria abitazione al fine di sviluppare quanto più Dislivello positivo (famoso D+ tanto caro ai Trail Runner) in 30 minuti di attività.

A questa iniziativa hanno collaborato fattivamente l’ente di promozione sportiva CSI (Centro Sportivo Italiano) di Arezzo e il negozio Decathlon sempre di Arezzo.

Questa iniziativa sarà trasmessa in diretta Facebook lunedi’ 13 Aprile dalle 09.40 grazie al contributo di Gianluca Corti di Cinesportevents, noto speaker sportivo lombardo che commenterà live la sfida.

Per maggiori informazioni su questa iniziativa e per le modalità di partecipazione vi invitiamo a visitare l’Evento Facebook dedicato VERTICAL HOME “Live”.