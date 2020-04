Ghinelli: “nessun nuovo caso in città. Controlli Pm, 2 sanzioni”

“Nessun nuovo caso in città, dove i positivi restano 75. Buono anche il dato provinciale, con sette contagi. Nell’Aretino in totale sono 518” questo il punto fatto dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nella conferenza stampa via Facebook per fare il punto quotidiano sul Coronavirus.

“Drone anche oggi in attività. La Pm ha controllato 73 persone, 69 autocertificazioni, 2 sanzioni. Via Fiorentina, San Leo, La Marchionna, Campo di Marte, Pionta sono state invece battute dall’alto” ha aggiunto il primo cittadino.

Ghinelli ha concluso: “ho firmato un provvedimento con cui consento l’accensione dei riscaldamenti fino a venerdì”.

Ospite il sindaco di Anghiari e presidente dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, Alessandro Polcri: “nella mia realtà soffrirà soprattutto il turismo. Ma è anche vero che abbiamo un sistema diffuso e potremo anche pensare, da giugno, di fare pacchetti mirati per gli italiani. Abbiamo anche una produzione importante, il 90 % del singaro toscano si produce qui e ci sono problemi relative alle maestranze. Si sente tanto parlare della Fase2, ,a deve essere un passaggio graduale, anche in base ai casi regionali. Nei nostri territori dove i contagi sono stati limitati, potrebbe esserci un ritorno di coda”.