Il dg della Asl: “albergo sanitario? Prefetto ha ordinato valutazione strutture. Dipartimento prevenzione collabora a individuazione”

“Per quanto riguarda la richiesta di aprire le Rsa Covid nei territori ricordo che la Regione Toscana ha stabilito che i soggetti Covid positivi devono essere messi in isolamento e , se sintomatici, devono essere presi in carico dal sistema sanitario regionale. Non in una Rsa, ma nei livelli di assistenza sanitaria, quindi o nelle cure intermedie o nell’ospedale. Non esistono Rsa Covid in Toscana – spiega il direttore generale della Asl Sud Est Antonio D’Urso, che prosegue –

In merito agli alberghi sanitari il Prefetto, esercitando i poteri previsti dalla norma, ha ordinato la valutazione di strutture alberghiere e il Dipartimento di prevenzione sta fornendo tutto l’aiuto necessario affinchè l’individuazione sia fatta nei confronti di una struttura che abbia tutti i requisiti per accogliere pazienti Covid in assoluta sicurezza”.