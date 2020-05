Ghinelli: “riaprono i cimiteri. Controlli agli ingressi di quello Monumentale. I parchi che restano chiusi e quelli di nuovo accessibili”

“Nei prossimi giorni staremo molto attenti ai dati, che verranno trasmessi alla Regione e al Governo. In base ai dati verrà stabilito se richiudere le attività o andare avanti, lo ha detto più volte il presidente Conte. Se i comportamenti saranno virtuosi rimarranno aperti. È chiaro il meccanismo con cui il Ministero della Salute controlla l’epidemia, ma non è chiaro su come si muoveranno le decisioni, si fa riferimento alle Regioni e alle Amministrazioni. Ma dobbiamo stare attenti, le attività devono rimanere aperte e anzi, se ne devono aprire altre” ha detto il sindaco Ghinelli aprendo la consueta conferenza stampa via Facebook sul Coronavirus. Un nuovo caso oggi ad Arezzo, tre in totale in provincia.

“La Pm mi chiede di raccomandare ai cittadini un uso corretto della mascherina” ha insistito il sindaco. “Ricordo che c’è il divieto di assembramento”.

Confermata domani la riapertura dei cimiteri. In quello monumentale aperti i due ingressi controllati dai carabinieri in pensione. Riaprono anche i parchi: Pertini, Ducci, via Emilia, Villa Severi, Foro Boario e alla Marchionna. Restano chiusi Arno, Pionta, San Donato, via Leone Leoni.