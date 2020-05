Mauro Cornioli, “oggi non abbiamo nuovi casi positivi a Sansepolcro”

Ecco le parole del Sindaco a i suoi concittadini:

“In questi ultimi giorni abbiamo visto che molti cittadini hanno saputo gestire le uscite e le passeggiate. Dobbiamo però segnalare che una piccola parte della comunità non indossa nel modo giusto la mascherina o non la indossa quando invece il distanziamento fisico non viene rispettato.

La mascherina deve stare sopra il naso e deve coprire naso e bocca. Portata sul mento, o lasciando il naso fuori, è come non averla. Quando siamo fuori indossiamola sempre, soprattutto se la distanza di 1,8 metri non può essere rispettata. E’ importante, raccomandiamo il massimo dell’attenzione. Avete visto che oggi è stata pubblicata l‘ordinanza per la riapertura, da domani, di cimiteri, parchi e aree verdi. Chiaramente distanziamento fisico e mascherine sono un imperativo da rispettare. Se ognuno di noi fa la sua parte, ne usciremo prima.”