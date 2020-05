Ancora zero contagi nell’Aretino. Ed è l’ottavo giorno consecutivo.

Il sindaco Ghinelli ha fatto il punto della situazione nella consueta conferenza stampa via social.

E sulla movida ha detto: “ troppa gente dopo le 23. Anche dopo la chiusura dei locali. È dovuta intervenire la Polizia”.

Ieri sera, infatti, la prima parte della serata non ha registrato grandi presenze. A causa anche del clima non proprio piacevole. Tutto ok la maxi zona pedonale.