Schianto tra due moto, morto 48enne di Bucine

Incidente stradale a Palazzuolo, nel comune di Monte San Savino alle 17.45. Coinvolte due moto.

Un centauro è stato ricoverato all’ospedale di Siena in gravi condizioni. È un 63enne residente ad Arezzo.

L’altro, un 48enne di Bucine, è deceduto nello scontro.

Sul posto sono intervenuti 3 mezzi di soccorso dalla zona aretina: l’automedica, un’ambulanza infermierizzata e un’altra ambulanza senza sanitari a bordo. 2 mezzi dall’area senese (un’ambulanza infermierizzata e una medicalizzata) e l’elisoccorso Pegaso 1. Nonostante le manovre rianimatorie il motociclista non ce l’ha fatta e l’altro è stato trasferito in ambulanza presso il Policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso.