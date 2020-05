Quattro nuovi contagi nell’Aretino. Di questi uno in città e come ha precisato il sindaco Ghinelli “si tratta di un sanitario della città, che ha avuto più facilità di entrare in contatto col virus. È già in isolamento”.

Ed il sindaco ha insistito: “ho visto molti bambini insieme a giocare, ma ai genitori voglio dire che così li mettono a rischio. Il virus è ancora in giro”.

Due le sanzioni elevate per violazioni al decreto.