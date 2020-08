Ginestra Fabbrica della Conoscenza, riaprono alcuni spazi della biblioteca

Da mercoledì 19 agosto la Ginestra Fabbrica della Conoscenza riapre alcuni spazi per lo studio e parte dello scaffale aperto.

L’orario di apertura al pubblico fino al 31 agosto sarà dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13.45.

Verranno assicurate le condizioni di sicurezza nell’uso delle postazioni e degli spazi, essendo ancora attive tutte le misure di cautela stabilite dalle vigenti norme di contenimento del contagio del Covid-19. Le Regole di accesso alla biblioteca restano invariate: si entra uno per volta con la mascherina e disinfettandosi le mani con il gel apposito.

Verranno riaperte:

– la sala Panoramica (secondo piano);

– la sala Storie di oggi (piano terra);

Resteranno ancora chiuse:

– la Biblioteca dei Ragazzi;

– la sala Consultazione;

– Nuvole parlanti;

– la Caffetteria.

– Il Bibliocoop.

Servizi attualmente attivi:

Prestito locale, restituzione, prestito interbibliotecario, iscrizione alla media library online,archivi storici su appuntamento.

ACCESSO AGLI SCAFFALI DI NARRATIVA E DI SAGGISTICA

Osservando le dovute raccomandazioni per la sicurezza (mascherina, sanificazione delle mani all’ingresso e distanziamento), sarà possibile accedere agli scaffali di Narrativa e di Saggistica per la scelta libera dei libri. La permanenza negli spazi è permessa solo per scegliere i libri da prendere in prestito e non per la lettura.

Resteranno comunque disponibili presso l’Accoglienza le vetrine con le novità editoriali, ultimi arrivi, rassegne e libri per bambini e ragazzi.

Prenotazioni

Si consiglia comunque di:

– consultare il catalogo online della biblioteca https://arezzo.biblioteche.it/library/biblioteca-comunale-di-montevarchi/

– continuare a prenotare in anticipo i libri e i dvd che interessano telefonicamente o scrivendo a: [email protected] oltre ai titoli dei libri indica: nome, cognome ed un recapito.

Restituzioni

Puoi lasciare i libri e i dvd nell’apposito carrello posto all’ingresso della biblioteca.

Se hai libri presi in prestito al Bibliocoop di Montevarchi, restituiscili alla Ginestra.

PRENOTAZIONE E ACCESSO ALLA SALA STUDIO



Occorre essere iscritti alla biblioteca.

Sono disponibili 28 postazioni di studio identificate da un numero progressivo. Il loro utilizzo è strettamente personale e il posizionamento rispetta le regole del distanziamento sociale.

L’accesso alla singola postazione è possibile su prenotazione telefonica nella fascia oraria di apertura al pubblico 9-13.45 al numero 055/9108351. L’utente ha la possibilità di prenotare uno o più giorni la settimana. Le prenotazioni devono pervenire entro il sabato della settimana precedente. La biblioteca resterà chiusa sabato 15 agosto, per la settimana 17-22 agosto le prenotazioni potranno pervenire entro martedì 18.

L’utente prenotato è tenuto a presentarsi entro le ore 9,30, altrimenti la postazione verrà resa disponibile. Nel caso in cui rimangano postazioni libere oltre le prenotazioni sarà possibile assegnarle la mattina stessa in base all’ordine d’arrivo.

All’ingresso della Biblioteca l’utente dovrà essere munito di mascherina, sanificarsi le mani con l’apposito gel e comunicare il proprio nome con un documento di riconoscimento. L’operatore della biblioteca confermerà la prenotazione e rilascerà all’utente un biglietto con il numero della postazione assegnata che dovrà essere conservato durante la permanenza in biblioteca e riconsegnato all’uscita. La postazione non è comunque utilizzabile da altri utenti per il tempo residuo.

Durante la permanenza gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina e non possono spostarsi da una postazione all’altra.

Gli utenti troveranno debitamente segnalati i percorsi di entrata e uscita e potranno utilizzare i servizi igienici loro riservati.

Presso l’area Accoglienza e Punto Prestito all’entrata, sono stati allestiti alcuni scaffali ricchi di nuovi libri arrivati, di libri in rassegna e novità editoriali per grandi e piccini. Se non puoi venire a trovarci, ti lasciamo qualche suggerimento per consultare a distanza alcuni titoli.

Ultimi arrivi

Consulta la pagina dedicata alla Biblioteca di Montevarchi all’interno del catalogo della Rete Documentaria Aretina al link https://arezzo.biblioteche.it/library/biblioteca-comunale-di-montevarchi potrai trovare i nuovi arrivi pronti per essere presi in prestito!

Rassegne

STORIE DELL’EX JUGOSLAVIA

Consigli di lettura in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di Srebrenica e fine della guerra tra Bosnia e Serbia, un conflitto che si è ampliato alle aree circostanti e tutt’ora latente, per riflettere e mai dimenticare ciò che accadde in un passato non troppo lontano. Alcuni titoli:

Clara Usón, La figlia

Toni Capuozzo, Il giorno dopo la guerra

Leandro Turreani, Mamma non voglio andare in cantina

Jasmila Žbanić, Il segreto di Esma (DVD)

Sergio Castellitto, Venuto al mondo (DVD)

UN’ONDATA DI LIBRI

Consigli di lettura per l’Estate dei nostri ragazzi! Ne riportiamo alcuni:

Suzy Lee, L’onda I 1022

Daishu Ma, La foglia AD 898

Daniel Defoe, Robinson Crusoe AV 47

Marianne Dubuc, Le vacanze degli animali PI 451