Gruppo Consiliare Castiglioni nel Cuore: ecco le proposte per la ripartenza dei locali pubblici

“La fase 2 è già arrivata. Servono iniziative concrete per il nostro Comune

Con l’ultimo decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato la tempistica di riapertura di varie attività. Non dobbiamo farci trovare impreparati.

Sono necessarie idee e proposte da parte delle Amministrazioni Locali.

Ne avanziamo due: Dal primo giugno, (speriamo anche prima) è prevista la riapertura di molti locali pubblici, tra cui bar e ristoranti.

Le norme di tutela imporranno agli esercenti il distanziamento e il contingentamento della clientela. Molti esercizi di questa natura, a Castiglioni, hanno spazi esigui, che non permetteranno a queste attività di essere operative come prima.

Riteniamo importante dare una mano a bar e ristoranti per poter ripartire nel migliore dei modi.

La nostra proposta è di eliminare il pagamento del suolo pubblico per chi vorrà allargarsi all’esterno.

Inoltre si potrebbe, in questo “periodo di prova” tentare di mettere in atto quella, più volte annunciata ma, mai attuata Zona Pedonale. Tutto questo potrebbe trasformare la riapertura dopo questa fase emergenziale in un’opportunità da sfruttare.

In secondo luogo chiediamo non il rinvio ma l’abbattimento delle tasse locali per le imprese e i negozi che non hanno potuto lavorare in questi mesi.