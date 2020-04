M5S Arezzo: La tutela dell’ambiente resti prioritaria

Uno tra gli argomenti che ci stanno più a cuore e nella quale il Movimento 5 Stelle di Arezzo si impegnerà sempre al massimo è quello della ​protezione dell’ambiente​.

Nel nostro programma elettorale questo essenziale argomento è trattato e illustrato nelle sue multiformi sfaccettature: censimento e rimozione dell’​amianto ​ , monitoraggio e diminuzione dell’​inquinamento ​ atmosferico, azioni per la riduzione dei ​rifiuti ​ fino allo zero, manutenzione e tutela del ​verde pubblico ​ e degli ​alberi ​ , installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e pipistrelli per ​diminuire l’uso di pesticidi tossici ​ (il Flubex, contenente Diflubenzuron e utilizzato ancora oggi nella disinfestazione delle zanzare, è ​carcinogeno​), revisione ed adeguamenti del Regolamento Comunale “​Tutela degli animali ​ ” e spostamento in zona più accessibile al pubblico dello “​Sportello Animali ​ ”, incentivazione della produzione e del consumo di ​energia dalle fonti rinnovabili ​ , sono alcune delle nostre ​proposte​.

Ma non ci limitiamo solo a semplici proclami.

Già da anni i nostri attivisti aretini stanno donando alla collettività il loro tempo libero nei progetti “​PuliAmo Arezzo​” e “​Alberi per il Futuro​”. Contano i ​fatti ​ , non le ​chiacchiere.

E’ comprensibile la grande voglia di far ripartire le attività produttive ed economiche. Pensando al catastrofico problema del riscaldamento globale, la forzata pausa imposta dalla presente ​pandemia dovrebbe farci riflettere anche su come e quali attività riprendere. Lo sviluppo ​infinito ​ in una terra finita ​ è totalmente ​insostenibile ​e, come disse Milton Friedman, “ Solo una crisi, effettiva o percepita, produce cambiamento reale.”

Qui ci viene in aiuto Naomi Klein con questo prezioso suggerimento: “Se c’è una cosa che la Storia ci ha insegnato, è che i momenti di shock sono profondamente volubili. Noi, o ci facciamo derubare dalle élite e ne paghiamo il prezzo per decenni, o raggiungiamo vittorie progressiste che sembravano impossibili fino a poche settimane prima.”

Anche nel ristretto ambito comunale si possono implementare decine di ​miglioramenti ​ o soluzioni ecologiche e ​sostenibili ​per migliorare la qualità della vita dei cittadini e allo stesso tempo diminuirne l’impatto sui moribondi equilibri ambientali del pianeta.