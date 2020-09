Guardia di Finanza: cambio al vertice del nucleo di Polizia economico finanziaria di Arezzo

Nei giorni scorsi, si è insidiato il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Arezzo, Ten. Col. Andrea Esposito. L’Ufficiale, classe ’75, coniugato, con due figli, si è arruolato nel Corpo nell’ottobre 1995, frequentando l’Accademia della Guardia di Finanza.

Laureato in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Economico-finanziaria ed in Scienze Politiche, nel corso della carriera ha prestato servizio in diverse aree del territorio nazionale, dalla Tenenza Aeroporto di Capodichino, alla Compagnia di Trieste, al Nucleo di Polizia Tributaria di Milano.

Da ultimo, proviene dalla provincia di Cagliari, dove ha svolto incarichi con spiccata proiezione operativa, presso il G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e della repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Parte, invece, il Ten. Col. Peppino Abbruzzese, destinato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Livorno, nel nuovo e prestigioso incarico di Comandante. Nel periodo di permanenza ad Arezzo, il Ten. Col. Peppino Abbruzzese si è particolarmente distinto per aver condotto alcune importanti e complesse indagini, tra le quali, quella nei confronti dell’istituto di credito aretino, BancaEtruria.

Il Comandante Provinciale, Col. Adriano Lovito, ha formulato ad entrambi gli Ufficiali i migliori auguri, con l’auspicio di conseguire importanti traguardi.