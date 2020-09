Lavori da lunedì 21 settembre

Scattano alcuni lavori stradali da lunedì 21 settembre: fino a venerdì 2 ottobre è previsto un restringimento della carreggiata in via Romana dall’intersezione con viale Fratelli Rosselli al civico 13 e in via Adigrat dall’intersezione con via Romana al civico 5/A. Orario 8,30 – 17,30. Anche il tratto di marciapiede che va dal civico 13 di via Romana al sottopasso ciclo-pedonale su viale Fratelli Rosselli subirà un restringimento.

Ancora fino a venerdì 2 ottobre, divieto di transito a Chiani dal civico 46 al civico 44 eccetto che per i residenti e dal civico 44 al civico 2 residenti compresi. Orario 8,30 – 19. Tra i civici 2 e 4 viene istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso mentre dal civico 7 al civico 13 il doppio senso di circolazione verrà regolato da impianto semaforico. Tra i civici 46 e 4 il divieto di sosta con rimozione forzata interesserà tutti i veicoli.

Sempre fino a venerdì 2 ottobre scattano il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via delle Biole dal civico 5 al civico 7, in via di Montione dal civico 36 a via dei Palazzetti, in via dei Palazzetti da via di Montione alla SP1 Setteponti, a Quarata dalla Setteponti al civico 59/B e tra il Km 3+400 e il Km 3+737 della SP 1.

Fino a venerdì 25 settembre il senso unico provvisorio sarà in viale Leonardo da Vinci dall’intersezione con lo svincolo Pertini alla rotatoria Esselunga con direttrice periferia → centro. Orario 8,30 – 20. Per l’uscita dalla città il percorso è via Arno – via Vittorio Veneto – via Romana oppure viale Benedetto da Maiano – viale Giotto – via Simone Martini – intersezione con la S.S. 73 Senese Aretina. Via Salvadori non sarà raggiungibile svoltando in destra da viale Leonardo da Vinci e pertanto nel tratto che va dall’intersezione con via Ippolito Nievo alla S.S. 73 diviene a doppio senso di circolazione per i soli residenti.

Ancora fino a venerdì 25 settembre il divieto di sosta con rimozione interesserà via Giotto sul lato del parco Pertini in corrispondenza dei civici 45 e 59 e dal civico 33 al civico 31. 24 ore su 24. In prossimità del semaforo nella corsia di svincolo per viale Signorelli, attenzione al restringimento della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.

Fino a mercoledì 23 settembre, il divieto di transito coinvolgerà la strada comunale di Rondine dall’intersezione con la provinciale Setteponti fino al paese. Orari 8,45 – 12,30 e 14 – 18.