IEG: Giuria d’eccezione per Premiere, il concorso di Oroarezzo che giovedì prossimo proclamerà i gioielli simbolo della ripartenza della manifattura orafa Made in Italy

Mancano pochi giorni alla serata che incoronerà le aziende vincitrici delche premierà la miglior produzione orafa italiana.

63 le aziende in gara per raccontarsi attraverso un gioiello dando forma al tema di questa digital edition dello storico concorso che da 30 edizioni accompagna la manifestazione aretina di IEG: il “Re_Start”, la determinazione a rilanciare l’eccellenza manifatturiera del Made in Italy nel mondo dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Rappresentano i principali poli produttivi nazionali: sono 30 da Arezzo, 20 da Vicenza e le restanti a rappresentanza di ulteriori distretti orafi italiani primari (in allegato l’elenco completo).

A valutare le creazioni più rappresentative della ripartenza una giuria prestigiosa composta da note personalità del giornalismo, della moda e dello spettacolo: gli stilisti Ermanno Scervino, Alessandro Dell’Acqua ed Eva Cavalli, la celebre critica di costume Giusi Ferré, le conduttrici e personalità televisive Natasha Stefanenko, Elenoire Casalegno, Paola Barale e Filippa Lagerback; il direttore di Grazia Italia, Silvia Grilli, e di Marie Claire Italia, Antonella Bussi; le giornaliste di moda Paola Pollo, Paola Cacianti, Eva Desiderio, Elisabetta Falciola, Barbara Modesti e Cinzia Malvini. Presidente di Giuria Beppe Angiolini, art director di Oroarezzo e presidente onorario della Camera Buyers della Moda.

Giovedì 30 luglio alle 17 la proclamazione dei vincitori, in diretta sul profilo Instagram di Oroarezzo, assieme all’assegnazione dello speciale “premio digital” sulla base delle preferenze espresse dagli utenti del web alle creazioni presentate online grazie al percorso “social” pensato da IEG per ottimizzare la visibilità delle aziende e potenziare le competenze digitali del settore. In mancanza di uno spazio espositivo fisico “the art of manufacturing”, l’arte orafa italiana, non ha smesso di essere apprezzata in tutta la sua raffinatezza anche in versione virtuale, tramite la visione a 360 gradi offerta dalla tecnologia Alo Photo Sphere.

Main Sponsor di Premiere Digital Edition è UBI Banca, già al fianco di IEG per le passate edizioni di Oroarezzo, Gold Italy e Vicenzaoro January 2020.

Tutti i gioielli in concorso e i dettagli sulla pagina dedicata a Premiere Digital Edition del sito www.oroarezzo.it.

ABOUT OROAREZZO

OROAREZZO, nel quartiere fieristico aretino, è la manifestazione dedicata all’oreficeria Made in Italy che raccoglie le eccellenze produttive di tutti i distretti orafi italiani, specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi e che esprimono il meglio della qualità della produzione orafa. Grazie alla partecipazione delle più importanti realtà manifatturiere del settore, OA rappresenta una piattaforma strategica per la pianificazione di acquisti e riassortimento di grossisti, catene e negozi tradizionali interessati all’oreficeria e vede ben rappresentata anche la componente di retailer italiani.

