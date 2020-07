Arezzo, manutenzione viabilità e marciapiedi, divieti di transito e sosta in via Baldaccio. Lavori di scavo per fibra ottica, senso unico alternato in via Dal Borro

Prendono il via alcuni interventi di messa in sicurezza e piccole opere di manutenzione ordinaria su viabilità e marciapiedi comunali.

Da lunedì 27 e fino a venerdì 31 luglio, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in ambo i lati di via Baldaccio d’Anghiari, nel tratto che va dal braccio di rotatoria lato via Bernardo Rossellino al braccio di rotatoria lato viale dei Carabinieri, con orario 8.30-20. Negli stessi giorni e nei medesimi orari, nel tratto di strade di via Baldaccio d’Anghiari citato sopra, restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.

Dal 30 al 31 luglio, divieto di transito a tutti i veicoli nel sottopasso ferroviario Baldaccio d’Anghiari, nel tratto che va dalla rotatoria Baldaccio d’Anghiari e l’intersezione con via Alessandro dal Borro/via Luigi Cittadini, con orario 8.30-20.00.

I veicoli che percorrono via Baldaccio d’Anghiari e via Generale Dalla Chiesa che vogliono raggiungere via A. dal Borro/via L. Cittadini, dovranno proseguire in viale dei Carabinieri, immettersi in via M. Levi Montalcini, via G. Ferraris, via G.B. Vico e proseguire per via B. Croce.

Cominciano anche i lavori di scavo per realizzazione rete in fibra ottica in via A. dal Borro, viale Michelangelo, via Tiziano, via Uguccione della Faggiuola, viale Giotto e via G. Cimabue.

In particolare, da lunedì 27 luglio e fino a sabato 8 agosto, divieto di transito pedonale in alcuni tratti dei marciapiedi di via A. dal Borro, che vanno tra le intersezioni con via C. Pisacane e quella con via U. della Faggiuola, con orario 8.30-18.30.

Negli stessi giorni e nei medesimi orari, nel tratto di strada di via A. dal Borro di cui al punto precedente, senso unico alternato di circolazione.

In ambo i lati del tratto di strada di via A. dal Borro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.