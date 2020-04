Il 25 aprile ai tempi del Covid. Cerimonia senza pubblico

In ragione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, quest’anno la celebrazione dell’Anniversario della Liberazione Nazionale nel capoluogo sarà caratterizzata da un breve momento in cui, alle 10,30, il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Arezzo ed il Presidente del Comitato Provinciale ANPI, in rappresentanza della Confederazione Provinciale fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane, renderanno omaggio al Monumento alla Resistenza posto davanti al Palazzo del Governo dedicato a tutti i Caduti nella Resistenza della nostra provincia.

L’Arcivescovo Mons. Riccardo Fontana impartirà una benedizione.

Alla cerimonia non sarà consentita la presenza del pubblico.