Il 25 aprile, la celebrazione del Comune di Terranuova

In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del Covid-19, ed in base alle comunicazioni della Prefettura, le celebrazioni per il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si terranno senza la presenza di pubblico.



Sabato 25 aprile il Sindaco Chienni, insieme al rappresentante dell’Anpi del Valdarno, Giuseppe Morandini, si recherà da Piazza della Repubblica in piazza Liberazione e successivamente in Piazza Unità d’Italia. Verranno deposte due corone di alloro, una al monumento ai caduti per la libertà e una al monumento alle vittime di tutte le guerre.