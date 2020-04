Tiziana Nisini (Lega): “Un plauso ai ragazzi dell’Associazione Futuro Aretino

“Apprendo con enorme soddisfazione e piacere della consegna, da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, di una targa come riconoscimento per il lavoro e il messaggio di altruismo e responsabilità verso il bene comune agli “Under 16″ dell’Associazione Futuro Aretino di Arezzo-afferma la Sen.Tiziana Nisini, Assessore ad Arezzo.” “Ricordo che i ragazzi dell’associazione Futuro Aretino, gli ‘Under 16’- sottolinea Nisini-così come sottolineato nella motivazione per cui sono stati insigniti di tale onorificenza, sono stati promotori di diverse iniziative per contrastare la cultura dello sballo. La loro azione di volontariato si è orientata a sensibilizzare i coetanei sui danni prodotti dall’abuso di alcool, di droghe, di comportamenti nocivi per la salute propria e per quella degli altri”



“Ho sempre sostenuto-continua Nisini- le loro azioni e feste a tema all’insegna del divertimento “pulito”: il fatto che il messaggio fosse nelle mani di coetanei ha dato una forte spinta per la messa al bando di comportamenti devianti e reso più consapevoli i ragazzi della realtà aretina su quanti danni provochino, in primis a loro stessi, certi comportamenti.”



“A loro, pertanto, giungano in un abbraccio virtuale, le mie congratulazioni e l’augurio di poter continuare a collaborare per aiutare i nostri giovani!”conclude la Sen. Nisini.”