Il basket integrato della Sba inizia la sua decima stagione

AREZZO – Decimo anno di attività per il basket integrato della Scuola Basket Arezzo. La società aretina si appresta a rinnovare il proprio impegno sociale rivolto a ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e relazionali, riprendendo da lunedì 12 ottobre gli allenamenti al palasport Estra “Mario d’Agata” dopo i lunghi mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria. Il progetto prese il via nel 2010 per la volontà e l’intuizione del presidente Mauro Castelli di utilizzare lo sport per attivare percorsi di inclusione e di integrazione, prevedendo un percorso di allenamenti dove atleti con disabilità potevano giocare con gli atleti delle squadre giovanili della Sba.

L’iniziativa è stata fin da subito caratterizzata dalla totale gratuità per i ragazzi coinvolti in virtù del sostegno dello sponsor Bm Centro Tecnico e ha fatto affidamento nel corso degli anni sulla collaborazione di numerose associazioni del territorio impegnate in ambito sociale, tra cui spiccano sinergie ormai storiche con realtà quali la Caritas Diocesana e La Casa di Elena che sono state affiancate dalla scorsa stagione dal coinvolgimento anche di All Stars Arezzo Onlus. Questa rete ha permesso, dal 2010 ad ora, di proporre la pallacanestro a decine di atleti e di atlete con disabilità che sono entrati a far pienamente parte della Sba, fino a prevedere anche l’inserimento di alcuni di loro negli staff tecnici o nelle formazioni della società. A curare il progetto saranno nuovamente i tecnici Paolo Bruschi e Federico Fracassi che hanno rinnovato il loro impegno in forma volontaria e che torneranno a porre le loro competenze a disposizione degli atleti coinvolti, permettendo loro di vivere un’esperienza di sport, socializzazione, crescita e divertimento. «Il basket integrato – spiega Fracassi, – è uno dei fiori all’occhiello della Sba. Quella che partirà dal 12 ottobre sarà, ovviamente, una stagione particolare a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria ma, in piena sicurezza e con tanto entusiasmo, siamo orgogliosi di poter riprendere questa attività per il decimo anno consecutivo».