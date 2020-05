Il Comune di Castel Focognano da il via alla riapertura del mercato alimentare del mercoledì mattina

A seguito dell’inizio della fase 2 del Coronavirus, l’amministrazione comunale di Castel Focognano ha deciso di riaprire il mercato del mercoledì mattina relativamente ai singoli banchi alimentari. Nell’ottica di evitare assembramenti e per consentire la ripresa in piena sicurezza dell’attività per gli operatori nei mercati, per i titolari di posteggi destinati e utilizzati allo stesso scopo e per gli utenti tutti, sono previste dal DPCM misure organizzative ed igienico sanitarie fondamentali cui attenersi.

Per poter riprendere le attività alimentari all’interno del mercato settimanale bisognerà quindi rispettare le norma di sicurezza previste, che fanno appello anche alla collaborazione e responsabilità personale dei singoli utenti.