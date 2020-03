Il Coronavirus non ferma l’Antiquaria, ma il maltempo si

Ieri era stata una giornata tutto sommato positiva. Considerando l’emergenza Coronavirus alla Fiera Antiquaria c’erano 200 espositori e anche se il numero dei visitatori non era stato elevato, c’era stato comunque movimento. E non era scontato.

Ma oggi la “musica” è decisamente cambiata. Gli espositori hanno cominciato ad andarsene dalla mattina. In fuga per il maltempo, che purtroppo in coincidenza con la Fiera non è una novità. Già al presentarsi di nuvoloni neri, che hanno sostituito il sole di ieri, erano con i furgoni carichi pronti a partire. Prima ancora della pioggia. E qualcuno se ne era già andato sabato sera.

Deluso l’assessore Marcello Comanducci, che ha pubblicato un post su Facebook stamani, con immagini desolanti di una Fiera abbandonata dagli espositori. Nonostante l’impegno per non annullare la manifestazione.