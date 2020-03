Trovato morto sulla Regionale 69. Era senza documenti. Da chiarire se malore o incidente

Il corpo è stato visto riverso a terra da un’automobilista che stava transitando sulla Sr69, all’altezza del ponte del quartiere Bani a San Giovanni Valdarno. Erano le 6 di stamani.

Sul posto carabinieri e Misericordia ma non c’era più nulla da fare. La persona deceduta, pare abbia circa 50 anni. Ma è da definire in quanto non aveva documenti addosso per l’identificazione. Pertanto sono state prese le impronte digitali.

Al momento le indagini sono in corso e tutte le piste sono aperte: l’uomo potrebbe aver avuto un malore oppure essere stato investito da un pirata della strada.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’atopsia, che potrà fornire ulteriori dettagli sulle cause della morte.