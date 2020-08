Il fitness in acqua riparte con un ciclo di allenamenti estivi

Un ciclo di allenamenti estivi apre la nuova stagione di fitness in acqua del palazzetto del nuoto di Arezzo. La struttura cittadina tornerà ad animarsi da giovedì 20 agosto con la ripresa delle attività natatorie e, tra le prime discipline in partenza, rientra anche la ginnastica in acqua che proporrà brevi cicli di lezioni aperte a tutti per scoprire e provare la ricchezza di questo sport.

Gli allenamenti estivi proseguiranno fino a lunedì 21 settembre e sono motivati dalla volontà di fornire agli appassionati di fitness in acqua la possibilità di tornare in vasca dopo il lungo periodo di stop causato dall’emergenza sanitaria, potendo vivere un’occasione dove mettersi alla prova tra discipline variegate per l’intensità delle attività, le parti del corpo stimolate, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati.

Il lunedì alle 13.15 e il mercoledì alle 19.15 e alle 20.00 sarà possibile partecipare alle lezioni di Acqua Alta dove sono proposti esercizi in galleggiamento svolti con l’aiuto delle cinture e di piccoli attrezzi, mentre il lunedì e il mercoledì alle 11.15 e alle 13.15 è previsto l’utilizzo di biciclette acquatiche del corso di Bike.

Tra le altre discipline rientra l’Acqua Gym che si svolge a corpo libero e con piccoli attrezzi nei giorni di lunedì e di giovedì alle 18.30, alle 19.15, alle 20.00 e alle 20.45, la Gym Bike che è in programma il giovedì alle 13.15 e il lunedì e il mercoledì alle 10.15, e la Ginnastica Funzionale che sarà il martedì e il giovedì alle 11.00. Uno specifico percorso sarà rivolto alle gestanti con la ginnastica pre e post partum che permetterà alle mamme di svolgere attività fisica con esercizi per preparare il corpo al parto e per riabilitarne successivamente tutte le funzioni.

Le lezioni si svolgeranno interamente dentro l’acqua e a ritmo di musica, con ogni partecipante che potrà scegliere di mettersi alla prova in una sola disciplina o di alternarsi in vasca tra diverse tipologie di allenamento. Per ottenere ulteriori informazioni o per iscriversi è necessario contattare la segreteria del palazzetto del nuoto di Arezzo allo 0575/35.33.15.

«Ogni partecipante – spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – potrà pianificare il programma di allenamento secondo le proprie esigenze. I veri e propri corsi ripartiranno dal 21 settembre ma, con queste speciali lezioni estive, abbiamo voluto fornire l’opportunità di un ritorno anticipato in piscina per praticare una disciplina particolarmente variegata, divertente e adatta a tutte le età».