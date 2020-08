Ponte Buriano, Silvia Chiassai Martini intende accedere ad un finanziamento del MIT di 3.4 milioni di euro

La Provincia di Arezzo nonostante il periodo di ferie non si ferma e continua a lavorare assiduamente per portare avanti il progetto su Ponte Buriano.

Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia di Arezzo dichiara : Da oltre un anno ci siamo impegnando per dare risposte certe ai cittadini e aziende che transitano su Ponte Buriano; in queste settimane stiamo perfezionando gli ultimi passaggi che ci porteranno alla firma della convenzione con il Ministero dei trasporti per ottenere il finanziamento di 3,4 milioni di euro necessari per la realizzazione del guado provvisorio e poter così partire entro settembre con un bando per la progettazione esecutiva del guado e della viabilità alternativa, svincolando il ponte storico dal traffico. Contemporaneamente stiamo lavorando con Cassa depositi e prestiti per l’uscita di un concorso di progettazione internazionale per il nuovo ponte, un’opera storica di grande rilievo un ponte moderno, non impattante, che si calerà perfettamente con l’ambiente ed il paesaggio dove andrà a collocarsi. Questa operazione libererà in maniera definitiva Ponte Buriano dal traffico veicolare, permettendo il restauro e sostenere un turismo ecosostenibile.” La Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini ed il Consigliere Provinciale con delega alla viabilità Angiolino Piomboni stanno portando avanti questa operazione da oltre un anno, grazie anche all’interessamento in prima persona del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per questo motivo terranno un incontro pubblico con la cittadinanza nelle prime settimane di settembre per informare di persona aziende e cittadini su tutto il progetto che verrà realizzato. Per la prima volta nella storia, la Provincia di Arezzo sotto la direzione della Presidente Chiassai Martini interviene a tutela di questo luogo, che rappresenta un patrimonio storico importante e un punto cruciale indispensabile per la viabilità di collegamento tra Arezzo ed il Valdarno, da valorizzare e rilanciare dal punto di vista turistico.