Il Generale di Brigata Massimo Masciulli saluta i Carabinieri di Arezzo

Il Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, Generale di Brigata Massimo Masciulli, in giornata si è recato in visita alla caserma sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, intitolata alla M.O.V.M. Appuntato dei Carabinieri “Carmine Della Sala”.

L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Franzese, da tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia e da una rappresentanza di militari della sede e di tutti i reparti operanti in questo territorio.

Il Generale Masciulli, nel portare il proprio saluto a tutti i Carabinieri della provincia, si è complimentato con il personale per il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profuso, sottolineando ancora una volta la fondamentale importanza della capillare presenza dell’Arma sul territorio nel garantire le esigenze di sicurezza e nel fornire adeguate risposte alle istanze dei cittadini, ha posto in particolare l’accento sull’efficace risposta, in provincia di Arezzo come nel resto del Paese, garantita dall’Arma dei Carabinieri nell’affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19 e nell’assicurare ai cittadini la tradizionale empatia ed il sicuro sostegno nelle situazioni più difficili.

Il Colonnello Franzese, a sua volta, ha espresso un particolare ringraziamento al Comandante della Legione Carabinieri per la sua presenza tra i militari di Arezzo e per le espressioni pronunciate nel suo saluto, evidenziando altresì il costante sforzo profuso da tutti i Carabinieri della provincia, a tutela della legalità e per rispondere con sempre maggiore efficacia alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini.