Il Liceo Colonna attiva il percorso di diploma di lingua tedesca Pasch-Scuole partner del futuro

Venerdì 23 ottobre alle ore 11 presso il Liceo Vittoria Colonna verrà firmato un accordo internazionale tra il dirigente del Liceo aretino Prof. Maurizio Gatteschi, e la referente in Italia del MInistero dell’Istruzione tedesco (Conferenza dei Ministri dei Länder, Ufficio Centrale per le scuole all’estero), Sig.ra Gabriele Volgnandt.

Dopo aver attivato il percorso EsaBac per il doppio diploma italo-francese, il Vittoria Colonna di Arezzo, primo liceo della Toscana, secondo la Fondazione Agnelli, grazie a questo nuovo accordo, entra a far parte della rete PASCH (“SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT” tradotto”)-Scuole: partner del futuro), che conta circa 1800 scuole in tutto il mondo, offrendo ai propri studenti l’opportunità di conseguire il Diploma di Lingua Tedesca, riconosciuto per l’accesso alle università e agli studi superiori in Germania e Austria.

PASCH opera seguendo quattro linee, che sono i caposaldi del Liceo Colonna: quelle di creare prospettive attraverso l’istruzione, ampliare gli orizzonti attraverso il plurilinguismo, favorire l’accesso alla lingua e all’istruzione, nonché affrontare problemi futuri come comunità internazionale sull’apprendimento. L’obiettivo specifico del progetto PASCH è promuovere i rapporti tra le scuole e la Germania e aiutare gli studenti e i docenti a scambiare esperienze e a collaborare per un miglioramento della didattica e dell’apprendimento della lingua tedesca