Il Museo della Vetrata di Sansepolcro riapre al pubblico. Un piccolo scrigno di arte e di luce

Riapre sabato prossimo 20 giugno lo Spazio Bernardini-Fatti, Museo della Vetrata. Dopo i mesi di lockdown, Sansepolcro sta ripartendo con entusiasmo, puntando molto sulla cultura.

Il Museo della Vetrata, che si trova in via Giovanni Buitoni 9, sarà aperto dal mercoledì alla domenica in orario 10-13. Si tratta di un bellissimo museo, l’occasione per ammirare l’arte della vetrata in tutta la sua luce.

Il Museo custodisce soprattutto le opere di artisti di fine Ottocento e inizio Novecento, insieme ad una raccolta di tavole a colori, bozzetti, testi e incisioni di fine Settecento, raffiguranti le vetrate di Chantilly su disegni di Raffaello.

Un piccolo scrigno che vale la pena di essere visto. Si ricorda che sono possibili le visite guidate e le dimostrazioni di lavorazione del vetro per piccoli gruppi organizzati: tutto nel rispetto delle regole per la sicurezza.

Per informazioni: “Associazione Culturale Divetro”, Mail [email protected], Cell 338 2718244.