Prosegue l’attività di promozione del territorio di Cortona

Prosegue l’attività di promozione di Cortona affinché turisti e visitatori possano tornare sul territorio per godere delle tante possibilità offerte, dalla cultura alla storia, dalla natura all’enogastronomia.

“In questa fase di ripartenza post Coronavirus è importante promuovere il territorio di Cortona su tutti i canali possibili, anche quelli digitali, per attrarre turisti e riaccendere i motori di un settore fondamentale per la nostra economia – spiegano il Sindaco Luciano Meoni e l’Assessore Francesco Attesti – Per questa operazione di produzione, promozione e diffusione del materiale, è stata incaricata la società romana AD Sunshine Communication che fa capo ad Antuoni Deneb, volto noto della televisione nazionale”.

Il progetto, prevede la costruzione di un palinsesto personalizzato per il Comune di Cortona con una promozione a trecentosessanta gradi, con percorsi naturalistici e religiosi, storici ed archeologici, sportivi ed enogastronomici. Nello specifico, si tratta della produzione di una mini serie dedicata a Cortona e destinata alla pubblicazione sui social media. Antuoni Deneb con il suo staff di professionisti sta realizzando il materiale che verrà poi elaborato e pubblicato sui canali digitali per far conoscere e apprezzare le bellezze del territorio cortonese. Il lavoro di Deneb e dei suoi, proseguirà fino a fine luglio, massimo inizio agosto, per un totale di tre o quattro settimane di attività distribuite nel corso dei mesi estivi.

“Mi sono ambientato benissimo, a Cortona ho percepito e respirato aria di cortesia, rispetto e familiarità – dichiara Antuoni Deneb – Il paesaggio poi è straordinario e ogni vicolo, ogni piazza, ogni scorcio è un quadro naturale. Cortona è una bomboniera che offre un’accoglienza straordinaria e un cibo fantastico. La mia idea è lavorare per la città, senza barriere e con spirito di condivisione”.