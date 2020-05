 Il pacchetto scuola per l’anno 2020/2021, scadenza domande venerdì 19 giugno

È in pubblicazione il bando per il diritto allo studio Pacchetto Scuola 2020/2021. Possono presentare la domanda, entro venerdì 19 giugno, gli studenti residenti nel Comune di Arezzo iscritti, per il suddetto anno, alle scuole medie e superiori, statali, paritarie o private, a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola superiore o presso un’agenzia formativa. Oltre a questi due requisiti, ne è previsto un terzo di natura economica: il nucleo familiare di appartenenza deve avere una certificazione Isee uguale o inferiore a 15.748,78 euro. Infine, al momento della presentazione della domanda l’età dello studente non deve essere superiore a 20 anni e 364 giorni, a meno che sia affetto da handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

Domande solo online su http://www.comune.arezzo.it/strumenti-online/domande-scuola-online. Graduatoria entro agosto. Informazioni: 0575 377287 / 377272.