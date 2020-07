Il Passioni Festival cala un altro asso: c’è Augias. Già sold out l’evento di Cristicchi

C’è un altro grande nome per l’ottava edizione estiva dell’Arezzo Passioni Festival: è quello di Corrado Augias. L’appuntamento è fissato per martedì 28 luglio alle 19,30 (posti limitati e prenotazione obbligatoria: 3388431111 o [email protected]), al cinema Eden di via Guadagnoli. Augias parlerà del suo ultimo lavoro “Breviario per un confuso presente” edito da Einaudi, un saggio in cui i grandi temi del presente vengono letti alla luce degli accadimenti passati, per comprenderne le ragioni e tratteggiare un orizzonte meno ansioso.

“Viviamo anni rivoluzionari in cui scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno dato fisionomia alla nostra civiltà. Innovazioni scientifiche e tecnologiche inimmaginabili fino a pochi decenni fa hanno reso possibili e anzi banali risultati e capacità smisurate; i cambiamenti si succedono con vertiginosa velocità trasformando non solo il nostro mondo fisico e virtuale, ma la psicologia delle nuove generazioni – secondo alcune diagnosi la loro stessa stessa antropologia -, e comunque introducendo nuovi modi di vivere, e nuove epidemie (…). Proprio perché siamo nel mezzo di una bufera, è ancora più importante avere consapevolezza e memoria del percorso che ci ha portato fin qui”, si legge nell’introduzione.

Scrittore, autore e conduttore televisivo, giornalista: Corrado Augias è una figura contemporanea di spicco, dai molteplici interessi. Laureato in giurisprudenza, è stato corrispondente dall’estero per L’Espresso, Panorama e Repubblica. Ha scritto gialli, ha lavorato per il teatro d’avanguardia. Ha condotto numerose trasmissioni tv tra cui la celebre “Telefono giallo” su Rai 3. Più di recente ha condotto, sempre su Rai 3, “Città segrete”, “Quante storie”, “Enigma”, “Visionari” e “Le storie”, con cui ha affrontato i più disparati temi legati all’arte e alla cultura. Tra i suoi libri, da ricordare il grande successo e il dibattito innescato da “Inchiesta su Gesù” scritto con Mauro Pesce.

Insomma, un altro big annunciato, quando mancano ormai solo cinque giorni alla partenza dell’ottava edizione estiva dell’Arezzo Passioni Festival: ideato da Marco Meacci e realizzato con Mattia Cialini, l’appuntamento si rinnova quest’anno dal 26 al 29 luglio. Le presentazioni, in collaborazione con Officine della Cultura, sono in programma nella tradizionale cornice dell’Eden di via Guadagnoli di Arezzo. E’ già sold out l’evento conclusivo di mercoledì 29 luglio alle 21,30 “Abbi cura di me”, con Simone Cristicchi. Tuttavia l’appuntamento, come tutti gli altri serali (21,30) sarà trasmesso in diretta facebook. La kermesse è patrocinata dalla Regione Toscana e sostenuta da Atlantide Adv, Chimet, Feltrinelli Point Arezzo, Strada del vino Terre di Arezzo, Italpreziosi, ristorante La Pieve, Vogue Hotel, ristorante Antica Fonte, Ingram.

Si parte domenica 26 luglio anteprima con “L’arte si…cura”, una giornata dedicata ai tour nel centro storico di Arezzo, alla scoperta degli antichi luoghi di cura aretini. Le visite sono realizzate dal Centro Guide Arezzo, gratuite per gli operatori della sanità e con ticket a 5 euro per gli altri partecipanti ([email protected] oppure 334 3340608). Poi gli eventi all’Eden: lunedì 27 luglio alle 18 Pietro “Wikipedro” Resta, intervistato da Marco Botti, presenta “Non sei mai stato a Firenze se…”. Alle 19 Melania G. Mazzucco. intervistata da Fedora d’Anzeo, presenta “L’architettrice”. Mentre alle 21,30 ci sarà l’attore Marco Bocci, con Gianluca Curti e Alessandro Perrella moderati da Barbara Perissi, che introdurranno il film “A Tor Bella Monaca non piove mai”. A seguire la proiezione del film. Martedì 28 luglio Alle 18,30 Sergio Staino, intervistato da Enzo Brogi, presenta “Quell’idiota di Bobo. In difesa del buonismo nella vita, nella satira e nella vita”, alle 19,30 è il turno di Corrado Augias, intervistato da Mattia Cialini. Alle 21,30 evento “Passione Saracino”, una notte dedicata alla Giostra. Coordina: Luca Caneschi. Mercoledì 29 luglio alle 21, 30 c’è Simone Cristicchi, tra parole e musica. Presentazione del libro “Abbi cura di me”. Modera: il giornalista e scrittore Massimo Orlandi. L’evento, come detto, è già sold out.

I posti sono limitati a causa delle restrizioni delle regole anti Covid, è pertanto necessaria la prenotazione. Per gli eventi delle 21,30 è attiva quella online a 2 euro (ticket di 1 euro + 1 euro di prevendita), per gli altri l’ingresso è gratuito. Prenotazione eventi pomeridiani: 3388431111 oppure [email protected]. Prenotazione online eventi serali: https://cinemaeden.ticka.it/ (biglietto unico). Per info: www.arezzopassionifestival.it, la pagina facebook Arezzo Passioni Festival, [email protected]