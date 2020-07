Il Passioni Festival non molla: l’edizione 2020 si farà

Il Passioni Festival 2020 si farà. Nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e con tutte le possibili precauzioni dovute alla diffusione del Covid-19. Ma l’appuntamento culturale dell’estate aretina, ideato da Marco Meacci e realizzato assieme a Mattia Cialini, si terrà.

Nonostante le difficoltà organizzative e con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto originariamente previsto. Un grande sforzo da parte del team del Passioni Festival, di Officine della Cultura che curerà ogni aspetto tecnico della realizzazione, dei partner come La Feltrinelli Point e degli sponsor che sostengono il progetto. Saranno quattro giorni di eventi nel centro storico di Arezzo. Ci sarà un’anteprima, domenica 26 luglio, e poi tre serate filate da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio, con appuntamenti alle 18,30 e alle 21,15, nell’area Eden di via Guadagnoli.

“Abbiamo atteso un periodo più favorevole – spiegano Marco Meacci e Mattia Cialini – per poter mettere in piedi una rassegna di livello. Anche quest’anno il Passioni Festival estivo si farà ed è un mezzo miracolo, date le circostanze. E non sarà un’edizione in tono minore. In attesa di svelare il cartellone, possiamo già dire che ci saranno grandi ospiti. Spazieremo dall’arte, al cinema e alla letteratura, passando per la musica. Non sarà possibile l’ingresso libero per ogni evento, ma soltanto per agire nel rispetto delle normative anti-coronavirus. In ogni caso, non saremo lontani dalla gratuità, prevediamo, al massimo, un ticket di 1 euro + 1 euro di prevendita, il minimo possibile per gestire i costi di sbigliettamento e di prenotazione. Prenotazione che quest’anno sarà obbligatoria, visti i contingentati posti a disposizione. Come sempre, l’intento è quello di creare eventi culturali significativi, per pura passione, come nel nostro Dna”.

A breve il calendario completo dell’Arezzo Passioni Festival 2020.