Sansepolcro, Street Art, completata l’opera di Ninjaz in attesa del prossimo writer. Primo step per realizzare l’esposizione urbana voluta dall’amministrazione comunale

E’ stata completata l’opera di Street Art di Ninjaz, il noto writer fiorentino che in questi giorni ha lavorato in pieno centro storico a Sansepolcro.

L’artista ha realizzato la scritta “Arte In-Strada Sansepolcro Cultura della pace”, con il disegno delle quattro torri nella parte interna del cantiere. Un’iniziativa che ha dato il via al progetto dell’amministrazione comunale che vuol dotare la città di una esposizione urbana, che valorizzi il centro e trasformi spazi inutilizzati in forme di arte e di comunicazione, sulla scia dell’onda “Banksy”. E’ stato il caso di Ninjaz, che ha lavorato nel cantiere edile della Chiesa di Sant’Agostino ma già sono in previsione nuove performance live.

“Stiamo lavorando in questa direzione, affinché tra luglio ed agosto si esibisca un altro writer – spiega l’assessore Gabriele Marconcini – Il progetto coinvolgerà anche artisti locali, che potranno dare il loro contributo. Per quanto riguarda l’inaugurazione vera e propria del progetto, come accennato nei giorni scorsi si terrà il 31 luglio alle ore 5 del mattino, nel ricordo dell’abbattimento della Torre di Berta. Stiamo prevedendo uno spettacolo a cura di Effetto K che leghi questo triste momento storico ad Alberto Burri, al suo modo di vedere e vivere il dolore per la vicenda, nel momento in cui si è trovato di fronte alle macerie della Torre”.

L’amministrazione comunale ringrazia l’associazione “Cultura della Pace”, il concittadino @Rw1392 e “Cornici nel Borgo”.