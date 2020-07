Il Perdono di Cavriglia non si ferma per il covid-19: tre giorni di intensi appuntamenti

Il Covid-19 non ha solo colpito duramente la comunità sotto il profilo sanitario: di fatto il virus ha bloccato per mesi tutti gli eventi di socialità che caratterizzano le realtà associative ed i comitati di Cavriglia.

Lentamente, pur seguendo sempre quanto indicato dai DPCM e dalle ordinanze regionali, dopo il lockdown il nostro paese sta tornando alla quotidianità fatta di incontri e partecipazione.

In questo senso sono da intendersi le Feste del Perdono di Cavriglia, che si terranno nel primo weekend di agosto dal 1 al 3 del mese.

Il programma promosso dal Comitato Festeggiamenti Perdono Cavriglia col sostegno ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in sinergia con la altre realtà del locale tessuto associativo, si svilupperà senza sosta lungo i tre giorni.

Ci saranno eventi ed appuntamenti per bambini, giovani e famiglie.

Un appuntamento quello con le Feste del Perdono di Cavriglia che ogni anno richiama nel nostro territorio tantissime persone e, grazie all’encomiabile sforzo degli organizzatori, ha pian piano assunto notevole rilevanza anche a livello di vallata.

Per l’intera durata dei festeggiamenti si svolgerà il mercato straordinario in viale Principe di Piemonte e, sia pur limitato dunque a livello temporale, il programma prevede alcune storiche conferme come, per la giornata di domenica 2 agosto, il raduno di auto e moto d’epoca al mattino, e la cena nel viale la sera.

Lunedì 3 agosto poi altro consueto appuntamento sarà quello con con la “Mangialonga”:un evento unico quest’ultimo con i partecipanti che affronteranno un percorso enogastronomia a tappe per le vie del paese animato da spettacoli musicali e intrattenimento di vario genere (Per cena e mangialonga, considerando i posti contingentati, occorre la prenotazione ai numeri 328 4697660 / 055 966588).

Nel periodo delle feste, in viale Principe di Piemonte sarà presente anche un mini luna park per i più piccoli.

Sarà insomma un fine settimana di iniziative che metterà di nuovo in luce la vitalità del tessuto associativo cavrigliese anche al tempo del Coronavirus.

“Le Feste del Perdono nel nostro capoluogo hanno ovviamente un significato particolare quest’anno.” Ha detto il Sindaco Leonardo degl’Innocenti o Sanni. “Abbiamo passato mesi chiusi in casa per un terribile virus, e se è vero che ancora non siamo usciti completamente dal rischio sanitario, lentamente stiamo riscoprendo la bellezza ed il senso della nostra Comunità.

Il Comitato dei festeggiamenti del Perdono da oltre 15 anni si impegna con dedizione e spirito di sacrificio per far crescere questo appuntamento e per me la Festa del Perdono del 2020 è un simbolo di lento ritorno a come eravamo prima che gli eventi legati al Coronavirus sconvolgessero le nostre vite.

Il programma non è su sei giorni come da tradizione ma solo su tre, ma non manca certamente tutto quanto fa parte della nostra tradizione. Cavriglia risponde presente, anche al tempo del Covid-19.”