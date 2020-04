Il Polvarone per #IoRestoaCasa

Nuova appuntamento con la Compagnia del Polvarone per l’iniziativa #IoRestoaCasa. Sarà la commedia E’ NATALE NON BADARE ad animare il week-end di Teletruria. Andrà in onda lo spettacolo registrato al Teatro Petrarca in occasione di Arezzo Città del Natale dello scorso anno. La commedia brillante e divertente fece registrare l’ennesimo tutto esaurito nel nostro Teatro più bello ed a seguire è poi andata in scena sempre con successo al Signorelli di Cortona, al Teatro Ricomposti di Anghiari, a Montecatini per “Teatriamo” e a Livorno per “Effetto Venezia”, vincendo tra l’altro il 1° premio al Rassegna “Teatro del Territorio”.

Una pièce ironica e pungente scritta come sempre da Roberta Sodi, che ripropone il Natale in una famiglia numerosa con tutte le premesse della vigilia ed i sorprendenti sviluppi nel classico pranzo di Natale. Una volta di più sarà il vernacolo aretino a strappare qualche sorriso in un momento così difficile per tutti. Ricordiamo gli appuntamenti sul piccolo schermo dell’emittente aretina: sabato alle 21,50 e domenica alle 14,30. Gli eventi saranno visibile sempre negli stessi orari anche sul Web in diretta streaming su tvdream.net/web-tv/teletruria