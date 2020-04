Montevarchi: al via la presentazione di domande per i buoni spesa

Da sabato 4 aprile è possibile presentare domanda per i Buoni Spesa e per il Pacco Spesa a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile che ha assegnato a tutti i comuni italiani risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.



Al Comune di Montevarchi spettano € 139.465,58.

Per beneficiare dei buoni spesa o dei pacchi spesa occorre presentare al Comune di Montevarchi un’istanza autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. Il modulo e tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet del comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it alla voce bandi e concorsi nello spazio “bandi”. Sul sito internet del Comune il modulo di autocertificazione/dichiarazione è direttamente editabile e compilabile dal sito internet. Il modulo può essere ritirato anche direttamente in via Cennano n. 173 nei giorni di sabato 4, lunedì 6 e martedì 7 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 grazie ai volontari della Protezione Civile di Montevarchi in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato. L’Ufficio dei Servizi Sociali tra tutti coloro che faranno domanda e tra quelli in stato di bisogno, individuerà la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per i nuclei non assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC, ReI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

I buoni spesa saranno utilizzati per l’acquisto di beni di primaria necessità in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, presso commercianti su area pubblica e produttori agricoli operanti sul territorio del Comune di Montevarchi e che vendono prodotti di primaria necessità quali latte, latticini, pasta, formaggio, uova, carne, verdura, frutta, pane, biscotti etc. (compresi alimenti, pannolini per neonati, ecc.). Con i buoni spesa non potranno essere acquistati prodotti cosmetici, alcolici e superalcolici, alimentari per animali, prodotti di pulizia per la casa, fiori, giocattoli, libri, abbigliamento etc. pena la restituzione di quanto erogato.



L’importo complessivo del/dei buono/i spesa varia in base alla numerosità del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 1 persona 80 €; 2 persone 125 €; 3 persone 165 €; 4 persone 200 €; 5 o più persone 230 €. Si specifica che tra i criteri indicati occorre che il nucleo familiare del richiedente non sia titolare di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi al 31 marzo 2020, sia superiore ad una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di €. 12.000,00. Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente dal nominativo in esso riportato.

Le domande, compilate, firmate e complete di copia del documento di riconoscimento in corso di validità – corredate anche dell’informativa sul trattamento dei dati personali firmata dal richiedente, dovranno essere inviate nei seguenti modi: alla casella PEC del Comune di Montevarchi [email protected] (anche utilizzando la semplice mail personale per chi non fosse in possesso di una pec) oppure consegnate in via Cennano n. 173 in orari e luoghi che saranno comunicati nei prossimi giorni sul sito web del Comune. Per ulteriori informazioni sarà possibile telefonare per informazioni al n° 055-9108268 (in orario di ufficio).



Anche i singoli privati o enti, o aziende potranno effettuare eventuali donazioni a favore delle misure urgenti di solidarietà alimentare per incrementare il fondo di solidarietà alimentare a disposizione del Comune di Montevarchi. Chiunque voglia contribuire potrà farlo tramite bonifico sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Montevarchi:

IBAN IT 47 B 01030 71540 000001657306 con causale “Solidarietà alimentare”. Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza.