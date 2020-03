Il ringraziamento della Giostra del Saracino a Gianni Sarrini

“Ringrazio Gianni Sarrini per l’importante lavoro svolto nel ruolo di coordinatore di regia e per il prezioso contributo dato alla manifestazione”. Il vicesindaco e assessore alla Giostra del Saracino Gianfrancesco Gamurrini commenta così la decisione di Gianni Sarrini di rimettere il mandato per il quale era stato riconfermato anche per il 2020. “Già a fine anno Gianni Sarrini mi aveva anticipato le sue difficoltà nel proseguire nel ruolo a causa di motivi familiari – prosegue Gamurrini – chiedendo che non gli venisse rinnovato il mandato. Ero stato io a insistere perché proseguisse per quanto possibile, purtroppo però l’aggravarsi della situazione l’ha costretto a fare un passo indietro”.

“Nei prossimi giorni mi incontrerò con l’assessore – ha scritto Sarrini nella nota con cui ha annunciato la decisione – mettendogli a disposizione il mandato ricevuto pochi mesi or sono. Lo devo anzitutto a lui che mi ha fortemente voluto in questo ruolo”.

A Gianni Sarrini va il ringraziamento della Giostra del Saracino per l’apporto dato alla crescita della manifestazione­­.