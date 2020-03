Il Rotary Club Arezzo organizza raccolta fondi online per il Pronto Soccorso del San Donato

www.rotaryarezzo.org/donazioni-coronavirus. E’ da qui, da questa pagina web del Rotary Club di Arezzo, che tutti coloro che lo vorranno fare, rotariani o meno, potranno effettuare una donazione per il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

“In queste ore difficili – spiega in proposito il presidente del Rotary Club Arezzo, Carlo Greco – moltissime persone si stanno mobilitando per sostenere il sistema sanitario duramente messo alla prova dall’emergenza Coronavirus. Per questo anche il nostro Club ha deciso di attivarsi al fine di raccogliere fondi a sostegno del sistema Sanitario locale della nostra città di Arezzo”.

“Quanto verrà messo a disposizione dalla generosità di chi vorrà partecipare a questa iniziativa – spiega ancora Greco – potrà essere un nostro piccolo ma sentito aiuto a tutti coloro, medici, infermieri e personale tutto dell’ospedale, che si stanno dando da fare in maniera encomiabile a tutela della nostra salute di fronte alla terribile minaccia del coronavirus, e come rotariani non potevamo essere in qualche modo presenti”.

Il Rotary Club Arezzo ha deciso di utilizzare per questa finalità un account PayPal autorizzato, così da offrire a tutti un sistema di garanzia e tutela.