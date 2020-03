Ruscelli: “sosteniamo la nostra sanità nella guerra contro Covid 19”

Il Pd invita a contribuire alla raccolta fondi destinata alla Asl

“Sosteniamo la “prima linea” in questa lunga e difficile guerra alla diffusione del coronavirus. Il Pd provinciale – annuncia il Segretario Francesco Ruscelli – invita tutti gli iscritti e i cittadini a collaborare alla raccolta fondi destinati alla sanità aretina. I medici, gli infermieri, gli operatori sanitari rappresentano la principale linea di difesa anti Covid 19 e il loro lavoro può essere sostenuto in molti modi. In primo luogo restando a casa e rispettando le regole ma una forma di ringraziamento è anche quella di garantire loro gli strumenti per lavorare e tutelare la salute di tutti. Ringraziamoli anche in questo modo”.

Il Pd di Arezzo ricorda quindi l’Iban sul quale effettuare i versamenti: IT 81T01030 14217000001128461, intestato a Asl Toscana Sud Est. La causale è “Covid-19”.

Il Pd ricorda che il suo telefono – 368 7792390 – è a disposizione per ogni informazione. E’ possibile utilizzare le mail [email protected] e [email protected]